36 “Калібрів”: росія продовжує нарощувати кількість ракетоносіїв в морі

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"Станом на зараз в морі вже 5 ракетоносіїв. Загальний залп 36 "Калібрів", – повідомив Назаров.

Нагадаємо

Україною знову поширилася масштабна повітряна тривога, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про загрозу ракетного обстрілу, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, що над Україною уже перші ракети.