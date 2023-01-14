36 “Калібрів”: росія продовжує нарощувати кількість ракетоносіїв в морі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Спікер ОК “Південь” Вячеслав Назаров повідомив, що наразі в морі перебувають 5 ракетоносіїв із загальний залпом 36 ракет типу “Калібр”, передає УНН.
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"Станом на зараз в морі вже 5 ракетоносіїв. Загальний залп 36 "Калібрів", – повідомив Назаров.
Нагадаємо
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