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Україною поширилася масштабна повітряна тривога: Кім повідомляє про перші ракети над країною

Київ • УНН

 • 397671 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Україною знову поширилася масштабна повітряна тривога, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про загрозу ракетного обстрілу, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, що над Україною уже перші ракети, пише УНН.

Україною поширилася масштабна повітряна тривога: Кім повідомляє про перші ракети над країною

Деталі

Майже у всіх областях наразі лунає повітряна тривога, у тому числі у Києві та області.

"Київська область! Загроза ракетного обстрілу. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

"Перші ракети над Україною. Сподіваюся, помиляюсь", - вказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, додавши згодом: "Ні, не помиляюся".

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.

Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.

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