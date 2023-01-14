По Украине распространилась масштабная воздушная тревога: Ким сообщает о первых ракетах над страной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты, пишет УНН.
Детали
Почти во всех областях сейчас звучит воздушная тревога, в том числе в Киеве и области.
"Киевская область! Угроза ракетного обстрела. Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.
"Первые ракеты над Украиной. Надеюсь, ошибаюсь", - указал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, добавив позже: "Нет, не ошибаюсь".
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.