По Украине распространилась масштабная воздушная тревога: Ким сообщает о первых ракетах над страной

Детали

Почти во всех областях сейчас звучит воздушная тревога, в том числе в Киеве и области.

"Киевская область! Угроза ракетного обстрела. Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

"Первые ракеты над Украиной. Надеюсь, ошибаюсь", - указал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, добавив позже: "Нет, не ошибаюсь".

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.