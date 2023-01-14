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Київ: в ОП повідомили про ракетну атаку на критичну інфраструктуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві, пише УНН.

Київ: в ОП повідомили про ракетну атаку на критичну інфраструктуру

Цитата

"Київ. Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються", - повідомив Тимошенко у Telegram у суботу, 14 січня.

Деталі

Про ракетну атаку на столицю заявили і в КМВА у Telegram: "Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації".

Командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Доповнення

У Києві після 9 години жителі столиці чули звуки, схожі на вибухи. Повітряної тривоги тоді, за повідомленнями, не було оголошено. Утім наразі у Києві оголошена повітряна тривога, за даними КМДА. Також повітряна тривога оголошена у Київській області.

Перед цим, після 6-ї ранку, жителі столиці та області також повідомляли про серію звуків, схожих на вибухи. За словами командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва Олександра Павлюка, вибухи тоді не були пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що після звуків вибухів, які чули зранку на Київщині, на одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння.

Зазначимо, повітряну тривогу в області тоді не було оголошено.

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