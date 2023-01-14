Ранкові вибухи на Київщині: загорівся об'єкт інфраструктури

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"Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби", — йдеться у повідомлення.

Кулеба зазначив, що попередньо, без постраждалих серед людей.

Зазначимо, повітряну тривогу в області не було оголошено.

Нагадаємо

Жителі столиці та області зранку, 14 січня, повідомили про серію звуків схожих на вибухи. За словами заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, вибухи не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями.