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Якби була загроза — була б тривога: сухопутні війська ЗСУ прокоментували ранкові вибухи в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк прокоментував ранкові вибухи в Києві. За його словами, вибухи не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями, передає УНН.

Якби була загроза — була б тривога: сухопутні війська ЗСУ прокоментували ранкові вибухи в Києві

Цитата

"Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з Півночі наразі немає. Вибухи не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була загроза - ви б почули сигнал тривоги", — заявив Павлюк.

За його словами, звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це "буцімто початок наступу з Півночі".

"Причина вибухів буде повідомлена окремо", — додав Павлюк.

Нагадаємо

Жителі столиці та області зранку, 14 січня, повідомили про серію звуків схожих на вибухи. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заспокоїв містян написавши у своєму Telegram — "Спокійно".

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