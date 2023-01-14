Если бы была угроза - была бы тревога: сухопутные войска ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк прокомментировал утренние взрывы в Киеве. По его словам, взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями, передает УНН.
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“Отмечу, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет. Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза — вы бы услышали сигнал тревоги”, — заявил Павлюк.
По его словам, звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и в области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это “якобы начало наступления с Севера”.
“Причина взрывов будет сообщена отдельно”, — добавил Павлюк.
Напомним
Жители столицы и области утром, 14 января, сообщили о серии звуков похожих на взрывы. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак успокоил горожан написав в своем Telegram — “Спокойно”.