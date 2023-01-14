Утренние взрывы в Киевской области: загорелся объект инфраструктуры

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"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов’объектов критической инфраструктуры имеем возгорание. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что предварительно, без пострадавших среди людей.

Отметим, воздушная тревога в области не была объявлена.

Напомним

Жители столицы и области утром, 14 января, сообщили о серии звуков похожих на взрывы. По словам заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка, взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями.