Утренние взрывы в Киевской области: загорелся объект инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что после звуков взрывов, которые слышали утром в Киевской области, на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание, передает УНН.
Цитата
"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов’объектов критической инфраструктуры имеем возгорание. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.
Кулеба отметил, что предварительно, без пострадавших среди людей.
Отметим, воздушная тревога в области не была объявлена.
Напомним
Жители столицы и области утром, 14 января, сообщили о серии звуков похожих на взрывы. По словам заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка, взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями.