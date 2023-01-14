У Києві пролунали звуки вибухів - офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Києві, за повідомленнями жителів столиці та місцевих пабліків, знову пролунали звуки вибухів - офіційної інформації немає, пише УНН.
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Повітряної тривоги тоді, за повідомленнями, не було оголошено.
Утім наразі у Києві оголошена повітряна тривога, за даними КМДА.
Також повітряна тривога оголошена у Київській області.
Доповнення
Жителі столиці та області раніше сьогодні, 14 січня, повідомили про серію звуків, схожих на вибухи. За словами командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва Олександра Павлюка, вибухи не були пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями.
Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що після звуків вибухів, які чули зранку на Київщині, на одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння.
Зазначимо, повітряну тривогу в області не було оголошено.