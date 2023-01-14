В Киеве раздались звуки взрывов - официальной информации нет

Детали

Воздушная тревога тогда, по сообщениям, не была объявлена.

Впрочем, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога, по данным КГГА.

Также воздушная тревога объявлена в Киевской области.

Дополнение

Жители столицы и области ранее сегодня, 14 января, сообщили о серии звуков, подобных взрывам. По словам командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, взрывы не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что после звуков взрывов, которые слышали утром в Киевской области, на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.

Отметим, воздушная тревога в области тогда не была объявлена.