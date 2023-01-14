В Киеве раздались звуки взрывов - официальной информации нет

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20275 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 75763 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117515 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117072 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266550 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133083 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121744 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372178 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83707 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136437 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.8м/с
75%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77615 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16980 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12846 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12544 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13956 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266550 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293416 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372178 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347737 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395006 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77635 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111578 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130830 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170473 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79697 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В Киеве раздались звуки взрывов - официальной информации нет

Киев • УНН

 • 334993 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Киеве, по сообщениям жителей столицы и местных пабликов, снова раздались звуки взрывов - официальной информации нет, пишет УНН.

В Киеве раздались звуки взрывов - официальной информации нет

Детали

Воздушная тревога тогда, по сообщениям, не была объявлена.

Впрочем, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога, по данным КГГА.

Также воздушная тревога объявлена в Киевской области.

Дополнение

Жители столицы и области ранее сегодня, 14 января, сообщили о серии звуков, подобных взрывам. По словам командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, взрывы не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что после звуков взрывов, которые слышали утром в Киевской области, на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.

Отметим, воздушная тревога в области тогда не была объявлена.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.53
Bitcoin
$76,719.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,996.15
Ethereum
$1,469.20