В Киеве раздались звуки взрывов - официальной информации нет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Киеве, по сообщениям жителей столицы и местных пабликов, снова раздались звуки взрывов - официальной информации нет, пишет УНН.
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Воздушная тревога тогда, по сообщениям, не была объявлена.
Впрочем, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога, по данным КГГА.
Также воздушная тревога объявлена в Киевской области.
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Жители столицы и области ранее сегодня, 14 января, сообщили о серии звуков, подобных взрывам. По словам командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, взрывы не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что после звуков взрывов, которые слышали утром в Киевской области, на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.
Отметим, воздушная тревога в области тогда не была объявлена.