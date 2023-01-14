Киев: в ОП сообщили о ракетной атаке на критическую инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве, пишет УНН.
Цитата
"Киев. Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются", - сообщил Тимошенко в Telegram в субботу, 14 января.
Детали
О ракетной атаке на столицу заявили и в КГВА в Telegram: "Ракетная атака на столицу. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации".
Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева Александр Павлюк и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Дополнение
В Киеве после 9 часов жители столицы слышали звуки, похожие на взрывы. Воздушная тревога тогда, по сообщениям, не была объявлена. Впрочем, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога, по данным КГГА. Также воздушная тревога объявлена в Киевской области.
Перед этим, после 6 утра, жители столицы и области также сообщали о серии звуков, похожих на взрывы. По словам командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, взрывы тогда не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что после звуков взрывов, слышавших утром в Киевской области, на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.
Отметим, воздушная тревога в области тогда не была объявлена.