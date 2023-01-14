Київщина: під час ранкової атаки є влучання у житлову забудову - ОП

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"Київська область, село Копилів. Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна. Попередньо, інформації про постраждалих немає", - зазначив Тимошенко.

На місці працюють екстрені служби.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.