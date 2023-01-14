Киевская область: во время утренней атаки есть попадание в жилую застройку - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в субботу, 14 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Киевская область, село Копылов. Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно, информации о пострадавших нет", - отметил Тимошенко.
На месте работают экстренные службы.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.