Киевская область: во время утренней атаки есть попадание в жилую застройку - ОП

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"Киевская область, село Копылов. Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно, информации о пострадавших нет", - отметил Тимошенко.

На месте работают экстренные службы.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.