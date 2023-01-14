36 "Калибров": россия продолжает наращивать количество ракетоносителей в море
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Спикер ОК “Юг” Вячеслав Назаров сообщил, что сейчас в море находятся 5 ракетоносителей с общий залпом 36 ракет типа “Калибр”, передает УНН.
Цитата
"По состоянию на сейчас в море уже 5 ракетоносителей. Общий залп 36 "Калибров", – сообщил Назаров.
Напомним
По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.