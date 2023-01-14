36 "Калибров": россия продолжает наращивать количество ракетоносителей в море

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"По состоянию на сейчас в море уже 5 ракетоносителей. Общий залп 36 "Калибров", – сообщил Назаров.

Напомним

По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.