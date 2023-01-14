В Харькове прогремел взрыв: большинство районов обесточено, остановилось движение метро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Харькове большинство районов обесточены после взрыва. Как сообщает Суспільне, движение метро приостановлено, передает УНН.
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"В Харькове большинство районов обесточены, свет исчез сразу после взрыва... Также временно остановилось движение поездов в метро", - пишет издание.
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Напомним
По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.