В Харькове прогремел взрыв: большинство районов обесточено, остановилось движение метро

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"В Харькове большинство районов обесточены, свет исчез сразу после взрыва... Также временно остановилось движение поездов в метро", - пишет издание.

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Напомним

По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.