Удар рф по житловому будинку у Дніпрі: кількість поранених зросла до 39, найменшому лише три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Кількість поранених у результаті ракетного удару по житловому бідинку у Дніпрі зросла до 39. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей. Найменшому - три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дiвчинка тяжка. Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали", - написав Резніченко у Telegram.
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