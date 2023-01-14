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Удар рф по житловому будинку у Дніпрі: кількість поранених зросла до 39, найменшому лише три роки

Київ • УНН

 • 459317 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Кількість поранених у результаті ракетного удару по житловому бідинку у Дніпрі зросла до 39. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Удар рф по житловому будинку у Дніпрі: кількість поранених зросла до 39, найменшому лише три роки

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"Російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей. Найменшому - три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дiвчинка тяжка. Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали", - написав Резніченко у Telegram.

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Внаслідок ворожої атаки по багатоповерховому будинку в Дніпрі 5 людей загинуло, 27 - поранено, рятувальні роботи тривають.

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