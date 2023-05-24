Норвегия будет обучать украинских летчиков на F-16 - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Норвегия примет участие в обучении украинских военных на истребителях F-16 американского производства, заявили официальные лица Министерства обороны страны, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Министерство обороны Норвегии сообщило, что пока страна не приняла решение о передаче своих F-16 Украине, но они готовы способствовать обучению работы украинских летчиков на этих истребителях.
Справочно
F-16 — это одномоторные многоцелевые реактивные самолеты, что означает, что их можно использовать в миссиях «воздух-воздух» или «наземная атака». Ожидается, что самолеты для Украины будут более старыми версиями, которые были во флотах союзников США, особенно в Западной Европе.
Напомним
США и союзники по НАТО прорабатывают детали будущего обучения украинских пилотов работе на истребителях F-16, заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле.
Также Дания начнет обещанные учения украинских летчиков на истребителях F-16.