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Норвегія навчатиме українських льотчиків на F-16 - Міноборони

Норвегія навчатиме українських льотчиків на F-16 - Міноборони

Київ • УНН

 • 669473 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Норвегія візьме участь у навчанні українських військових на винищувачах F-16 американського виробництва, заявили офіційні особи Міністерства оборони країни, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі 

Міністерство оборони Норвегії повідомило, що поки країна не прийняла рішення щодо передачі своїх F-16 Україні, але вони готові сприяти навчанню роботи українських льотчиків на цих винищувачах. 

Довідково 

F-16 — це одномоторні багатоцільові реактивні літаки, що означає, що їх можна використовувати в місіях «повітря-повітря» або «наземна атака». Очікується, що літаки для України будуть старішими версіями, які були у флотах союзників США, особливо в Західній Європі.

Нагадаємо

США та союзники по НАТО опрацьовують деталі майбутнього навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-16, заявив радник Держдепартаменту США Дерек Шолле.

Також Данія почне обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

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