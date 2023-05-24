Данія почне навчання українських льотчиків на F-16 - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Данія почне обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. За декілька місяців пілоти будуть готові до виконання бойових завдань.Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю українським ЗМІ, пише УНН.
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Стефанчук зазначає, що під час його візиту до Данії було проведено перемовини щодо військової та фінансової підтримки України. Найважливішим було оголошення того, що Данія вже починає готувати українських пілотів використовувати F-16.
"Ми чудово розуміємо, що означає цей перший крок. Це означає, що буквально через кілька місяців ми будемо говорити про другий крок, який повністю закріпить нашу перевагу в небі, який допоможе закрити небо”, - підкреслив Стефанчук.
Нагадаємо
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що військові навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не розпочаті, наразі триває процес підготовки людей.