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Данія почне навчання українських льотчиків на F-16 - Стефанчук

Данія почне навчання українських льотчиків на F-16 - Стефанчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Данія почне обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. За декілька місяців пілоти будуть готові до виконання бойових завдань.Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю українським ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Стефанчук зазначає, що під час його візиту до Данії було проведено перемовини щодо військової та фінансової підтримки України. Найважливішим було оголошення того, що Данія вже починає готувати українських пілотів використовувати F-16.

"Ми чудово розуміємо, що означає цей перший крок. Це означає, що буквально через кілька місяців ми будемо говорити про другий крок, який повністю закріпить нашу перевагу в небі, який допоможе закрити небо”, - підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що військові навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не розпочаті, наразі триває процес підготовки людей.

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