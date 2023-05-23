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"Йде процес підготовки": у Повітряних силах ЗСУ спростували початок навчань пілотів на F-16

"Йде процес підготовки": у Повітряних силах ЗСУ спростували початок навчань пілотів на F-16

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Військові навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не розпочаті, наразі триває процес підготовки людей. Про це поінформував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть надати майданчики для навчань. Вивчається, як буде це буде проходити, процес тощо. Самих пілотів (в країнах – ред.) немає. Всі очікують" - сказав речник.

Деталі

Він розповів, що інформацію про навчання пілотів у західних країнах "на жаль, щоразу протягом тривалого часу" доводиться спростовувати, щоб "не давати якусь зайву надію".

"Ми маємо на сьогодні надзвичайно гарні новини, що є вже фактично авіаційна коаліція. Низка країни буде готувати (українських, - ред.) пілотів, деякі країни вже готові нам передавати винищувачі... Таким чином, старт даний, рішення саме про те, що Україна матиме F-16, є. Далі вже технічні моменти, технічні процеси", - підкреслив Ігнат.

Він додав, що представники Повітряних сил "постійно на контакті" із західними партнерами, наразі вивчається "коли, які групи, в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни".

Водночас Ігнат зауважив, що не буде надавати деталі, скільки пілотів проходитимуть підготовку.

"Ми не можемо направити велику кількість пілотів одночасно, тут потрібно комусь воювати. Зараз тактична авіація ворога завдає ударів керованими авіабомбами, і поки ми говоримо, працює наша тактична авіація, відпрацьовує по східному напрямку", - повідомив він.

Раніше

Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, говорячи про потенційне забезпечення України західними винищувачами F-16, повідомив 23 травня журналістам, що в деяких країнах, зокрема в Польщі, уже розпочались навчання пілотів.

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