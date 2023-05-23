"Идет процесс подготовки": в Воздушных силах ВСУ опровергли начало учений пилотов на F-16

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"Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны Европы, которые могут предоставить площадки для учений. Изучается, как будет это будет проходить, процесс и тому подобное. Самих пилотов (в странах – ред.) нет. Все ожидают", - сказал спикер.

Детали

Он рассказал, что информацию об обучении пилотов в западных странах "к сожалению, каждый раз в течение длительного времени" приходится опровергать, чтобы "не давать какую-то лишнюю надежду".

"Мы имеем сегодня чрезвычайно хорошие новости, что есть уже фактически авиационная коалиция. Ряд стран будет готовить (украинских, - ред.) пилотов, некоторые страны уже готовы нам передавать истребители... Таким образом, старт дан, решение именно о том, что Украина будет иметь F-16, есть. Дальше уже технические моменты, технические процессы", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что представители Воздушных сил "постоянно на контакте" с западными партнерами, сейчас изучается "когда, какие группы, в какие страны поедут на учения, и какие будут временные сроки".

В то же время Игнат отметил, что не будет предоставлять детали, сколько пилотов будут проходить подготовку.

"Мы не можем направить большое количество пилотов одновременно, здесь нужно кому-то воевать. Сейчас тактическая авиация врага наносит удары управляемыми авиабомбами, и пока мы говорим, работает наша тактическая авиация, отрабатывает по восточному направлению", - сообщил он.

Ранее

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о потенциальном обеспечении Украины западными истребителями F-16, сообщил 23 мая журналистам, что в некоторых странах, в частности в Польше, уже начались учения пилотов.