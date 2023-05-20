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Стефанчук зустрівся з Міністром підприємництва Данії: обговорили відбудову України

Стефанчук зустрівся з Міністром підприємництва Данії: обговорили відбудову України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з Міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу – основну увагу під час розмови приділили питанням відбудови України та інвестицій. Про це написав Руслан Стефанчук на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Цитата

"Під час зустрічі з Міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу основну увагу приділив питанню відбудови України та інвестицій в Україну.

Нині Данія належить до лідерів за обсягами фінансової допомоги нашій державі", - написав Стефанчук.

Деталі

Він також зазначив, що попри війну, держава має яскраві приклади якісної українсько-данської співпраці. Зокрема, відновлення водопостачання у Миколаєві.

"Зараз ми можемо говорити про проекти майбутньої співпраці з відновлення України. Україна бачить можливість інвестицій у зелену економіку, розвиток ІТ-галузі й безпекову економіку. Пріоритет для нас — екологія та енергоефективність", - підкреслив Голова ВР.

Також Стефанчук висловив сподівання, що Україна як світова житниця, завдяки партнерам, зможе відновитися й запропонувати дуже велику кількість зерна, щоб увійти на агроринки всього світу.

Нагадаємо

Руслан Стефанчук повідомив, що Данія готова навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16.

Українські Національні Новини

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