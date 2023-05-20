Данія готова навчати українських пілотів винищувачів - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Данія готова навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук після розмови з виконувачем обов'язків міністра оборони Данії Троельсом Люнд Поульсеном, передає УНН.
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"Гарні новини від наших данських друзів та партнерів. Данія готова навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16! Данія вже найближчим часом розпочинає обговорювати конкретний план навчання наших пілотів. І для Данії це буде пріоритетне завдання!
Дякую в.о. міністра оборони Данії Троельсу Люнд Поульсену, з яким я сьогодні мав зустріч, за це рішення! Це ще один важливий крок для наближення нашої Перемоги", - написав Стефанчук.
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Руслан Стефанчук також повідомив, що мав зустріч з Її Величністю Королевою Данії Маргрете ІІ та подякував країні за постійну й надійну підтримку України.
"Королева Данії Маргрете II неодноразово заявляла про підтримку України та Українського народу. І сьогодні я почув побажання якнайшвидшого закінчення цієї війни й щирі вітання мужнім українцям та українкам.
Багато говорили про історію, яка пов’язує наші країни. Але ще більше — про майбутнє, зокрема, про відбудову України. Данія - один із лідерів за обсягами фінансової допомоги нашій державі.
Вкрай важливо, що нещодавно створений Фонд на підтримку України передбачає як кошти на відновлення України, так і залучення данських компаній до відбудови українських міст", - зауважив Голова ВР.
Він додав, що Данія також однією з перших підтримала ініціативу так званого патронату над відновленням зруйнованих міст. І сьогодні таке партнерство вже налагоджено з Миколаєвом.
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