Португалія приєдналася до української авіаційної коаліції - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Португалія приєдналася до української авіаційної коаліції. Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter після зустрічі з головою МЗС Португалії Жоао Кравіньо, передає УНН.
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"Я зустрівся з Жоао Кравіньо в Лісабоні. Вдячний за рішення Португалії приєднатися до авіаційної коаліції, розпочавши навчання українських пілотів і техніків.
Ми обговорювали Формулу миру, спільне глобальне розширення, інтеграцію в ЄС і НАТО, відповідальність росії та нову військову допомогу", - написав Кулеба.
Доповнення
Дмитро Кулеба також зустрівся з міністром оборони Португалії Хеленою Каррейрас. Міністри обговорили військові потреби України, задля звільнення територій країни від окупації.
"Зосередилися на військових потребах України для звільнення наших територій від російської окупації. Вдячний Португалії за вже надану військову допомогу та її зобов’язання продовжувати підтримувати Україну", - додав Кулеба.
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