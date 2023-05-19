Португалия присоединилась к украинской авиационной коалиции - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Португалия присоединилась к украинской авиационной коалиции. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter после встречи с главой МИД Португалии Жоао Кравиньо, передает УНН.
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"Я встретился с Жоао Кравиньо в Лиссабоне. Благодарен за решение Португалии присоединиться к авиационной коалиции, начав обучение украинских пилотов и техников.
Мы обсуждали Формулу мира, совместное глобальное расширение, интеграцию в ЕС и НАТО, ответственность россии и новую военную помощь", - написал Кулеба.
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Дмитрий Кулеба также встретился с министром обороны Португалии Хеленой Каррейрас. Министры обсудили военные потребности Украины, для освобождения территорий страны от оккупации.
"Сосредоточились на военных потребностях Украины для освобождения наших территорий от российской оккупации. Благодарен Португалии за уже оказанную военную помощь и ее обязательства продолжать поддерживать Украину", - добавил Кулеба.
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