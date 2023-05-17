"Авіаційна коаліція" сформується цього року - Кулеба

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«Ви побачили заяви про готовність країн починати тренування українських пілотів на західних літаках… Є країни, які в принципі вже й сказали, що вони будуть готові надати ці літаки західні в складі відповідної коаліції. Це все результат міжнародних контактів Президента й всіх нас, хто працює на дипломатичному фронті. Зверніть увагу, що саме Україна наполягала з самого початку, що треба спочатку розпочати навчання пілотів, для того, щоб коли рішення про надання літаків було ухвалено, ми не марнували час на навчання», - розповів Кулеба.

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Він зазначив, що ключовим пріоритетом є F-16, але Україна не скасовує опції інших літаків.

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«Це як з танками. Ми працювали над Leopard, розуміючи, що саме їх найбільше на ринку. Але для того, щоб прийти до рішення про надання Leopard, Британія була першою державою, яка оголосила про надання нам танків Challenger-2, Франція оголосила першою про надання легких колісних танків. І зверніть увагу, що зараз ця танкова матриця повторюється на авіаційній матриці. Знову Франція та Британія ухвалюють перші рішення, які ведуть і спонукають до ухвалення основного рішення. Це все частина одного зусилля, яке ми докладаємо, й обов'язково дасть результат», - сказав Кулеба.

За його словами, це відбудеться раніше, ніж українське суспільство очікує.

«Авіаційна коаліція» сформується точно цього року, я тепер не маю в цьому жодного сумніву. А коли конкретно західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть українську небо, це потребує додаткової відповіді. Але, коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже швидко», - зазначив Кулеба.

Доповнення

Кулеба раніше повідомляв, що найближчим часом з'явиться ще більше новин про літаки F-16 для України. Наразі відбувається дуже інтенсивна дипломатія на всіх рівнях, яка наближає Україну до того, що буде суттєво підсилено Збройні сили з повітря, та отримаємо принципово нові потужності.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Лондона у Великій Британії заявив, що Україна спільно зі Сполученим Королівством планує створити "коаліцію винищувачів", щоб захистити українське небо.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для забезпечення України літаками F-16.