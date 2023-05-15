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Найближчим часом буде ще більше новин про F-16 для України - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Найближчим часом з'явиться ще більше новин про літаки F-16 для України. Наразі відбувається дуже інтенсивна дипломатія на всіх рівнях, яка наближає Україну до того, що буде суттєво підсилено Збройні сили з повітря та отримаємо принципово нові потужності. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ви пам'ятаєте, що я вам казав, що західні винищувачі будуть. Я вам казав, що, я в цьому абсолютно впевнений. І те, що ви сьогодні почули, це не є фінальним рішенням щодо надання нам літаків, але це вже початок рішення, яке робить його ще більш неминучим, ніж тоді коли я почав казати, що це рішення неминуче. Все буде, ми все отримаємо. Чекайте на новини. Найближчим часом їх буде ще більше, саме в частині літаків», - розповів Кулеба.

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Він повідомив, що зараз відбувається дуже інтенсивна дипломатія на всіх рівнях, яка наближає Україну до того, що ми ефективно закриємо українське небо, суттєво підсилимо Збройні сили з повітря та отримаємо принципово нові потужності.

«Я вже приблизно розумію часові рамки, говорити поки що не буду, але хочу сказати, що цей візит Президента до всіх країн, і до Італії, і до Німеччини, і до Франції, і до Британії, з точки зору формування оцієї авіаційної коаліції має вирішальне значення», - сказав Кулеба.

Він наголосив, що Президент зробив все вчасно й дуже сильно.

«Паралельно є трек спілкування з США… Я, коли був на пересадці в Нью-Йорку, по дорозі з Гватемали до Швеції, то як раз зі своїм колегою, держсекретарем Блінкеном більшу частину розмови говорили саме про F-16 і про літаки. Коротше, збираємо зброю», - зазначив Кулеба.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Лондону у Великій Британії заявив, що Україна спільно зі Сполученим Королівством планує створити "коаліцію винищувачів", щоб захистити українське небо.

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