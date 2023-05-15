В ближайшее время будет еще больше новостей о F-16 для Украины - Кулеба

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«Вы помните, что я вам говорил, что западные истребители будут. Я вам говорил, что, я в этом абсолютно уверен. И то, что вы сегодня услышали, это не является финальным решением о предоставлении нам самолетов, но это уже начало решения, которое делает его еще более неизбежным, чем тогда, когда я начал говорить, что это решение неизбежно. Все будет, мы все получим. Ждите новостей. В ближайшее время их будет еще больше, именно в части самолетов», - рассказал Кулеба.

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Он сообщил, что сейчас происходит очень интенсивная дипломатия на всех уровнях, которая приближает Украину к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, существенно усилим Вооруженные силы с воздуха и получим принципиально новые мощности.

«Я уже примерно понимаю временные рамки, говорить пока не буду, но хочу сказать, что этот визит Президента во все страны, и в Италию, и в Германию, и во Францию, и в Британию, с точки зрения формирования этой авиационной коалиции имеет решающее значение», - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Президент сделал все вовремя и очень сильно.

«Параллельно есть трек общения с США… Я, когда был на пересадке в Нью-Йорке, по дороге из Гватемалы в Швецию, то как раз со своим коллегой, госсекретарем Блинкеном большую часть разговора говорили именно о F-16 и о самолетах. Короче, собираем оружие», - отметил Кулеба.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон в Великобритании заявил, что Украина совместно с Соединенным Королевством планирует создать "коалицию истребителей", чтобы защитить украинское небо.