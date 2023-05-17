"Авиационная коалиция" сформируется в этом году - Кулеба

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«Вы увидели заявления о готовности стран начинать тренировки украинских пилотов на западных самолетах… Есть страны, которые в принципе уже и сказали, что они будут готовы предоставить эти самолеты западные в составе соответствующей коалиции. Это все результат международных контактов Президента и всех нас, кто работает на дипломатическом фронте. Обратите внимание, что именно Украина настаивала с самого начала, что надо сначала начать обучение пилотов, для того, чтобы когда решение о предоставлении самолетов было принято, мы не тратили время на обучение», - рассказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что ключевым приоритетом является F-16, но Украина не отменяет опции других самолетов.

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«Это как с танками. Мы работали над Leopard, понимая, что именно их больше всего на рынке. Но для того, чтобы прийти к решению о предоставлении Leopard, Британия была первым государством, которое объявило о предоставлении нам танков Challenger-2, Франция объявила первой о предоставлении легких колесных танков. И обратите внимание, что сейчас эта танковая матрица повторяется на авиационной матрице. Опять Франция и Британия принимают первые решения, которые ведут и побуждают к принятию основного решения. Это все часть одного усилия, которое мы прилагаем, и обязательно даст результат», - сказал Кулеба.

По его словам, это произойдет раньше, чем украинское общество ожидает.

«Авиационная коалиция» сформируется точно в этом году, я теперь не имею в этом никакого сомнения. А когда конкретно западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, это требует дополнительного ответа. Но, когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро», - отметил Кулеба.

Дополнение

Кулеба ранее сообщал, что в ближайшее время появится еще больше новостей о самолетах F-16 для Украины. Сейчас происходит очень интенсивная дипломатия на всех уровнях, которая приближает Украину к тому, что будут существенно усилены Вооруженные силы с воздуха, и получим принципиально новые мощности.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон в Великобритании заявил, что Украина совместно с Соединенным Королевством планирует создать "коалицию истребителей", чтобы защитить украинское небо.

Впоследствии стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины самолетами F-16.