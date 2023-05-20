Дания готова обучать украинских пилотов истребителей - Стефанчук
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Дания готова обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после разговора с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэльсом Люнд Поульсеном, передает УНН.
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"Хорошие новости от наших датских друзей и партнеров. Дания готова обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16! Дания уже в ближайшее время начинает обсуждать конкретный план обучения наших пилотов. И для Дании это будет приоритетная задача!
Спасибо и.о. министра обороны Дании Троэльсу Люнд Поульсену, с которым я сегодня встречался, за это решение! Это еще один важный шаг для приближения нашей Победы", - написал Стефанчук.
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Руслан Стефанчук также сообщил, что встречался с Ее Величеством Королевой Дании Маргрете II и поблагодарил страну за постоянную и надежную поддержку Украины.
"Королева Дании Маргрете II неоднократно заявляла о поддержке Украины и украинского народа. И сегодня я услышал пожелания скорейшего окончания этой войны и искренние поздравления мужественным украинцам и украинкам.
Много говорили об истории, которая связывает наши страны. Но еще больше — о будущем, в частности, о восстановлении Украины. Дания - один из лидеров по объемам финансовой помощи нашему государству.
Крайне важно, что недавно созданный Фонд в поддержку Украины предусматривает как средства на восстановление Украины, так и привлечение датских компаний к восстановлению украинских городов", - отметил Председатель ВР.
Он добавил, что Дания также одной из первых поддержала инициативу так называемого патроната над восстановлением разрушенных городов. И сегодня такое партнерство уже налажено с Николаевом.
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