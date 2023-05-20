Стефанчук встретился с Министром предпринимательства Дании: обсудили восстановление Украины

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"Во время встречи с Министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу основное внимание уделил вопросу восстановления Украины и инвестиций в Украину.

Сейчас Дания принадлежит к лидерам по объемам финансовой помощи нашему государству", - написал Стефанчук.

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Он также отметил, что несмотря на войну, государство имеет яркие примеры качественного украинско-датского сотрудничества. В частности, восстановление водоснабжения в Николаеве.

"Сейчас мы можем говорить о проектах будущего сотрудничества по восстановлению Украины. Украина видит возможность инвестиций в зеленую экономику, развитие ІТ-отрасли и экономику безопасности. Приоритет для нас — экология и энергоэффективность", - подчеркнул Председатель ВР.

Также Стефанчук выразил надежду, что Украина как мировая житница, благодаря партнерам, сможет восстановиться и предложить очень большое количество зерна, чтобы войти на агрорынки всего мира.

Напомним

Руслан Стефанчук сообщил, что Дания готова обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16.