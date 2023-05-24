Дания начнет обучение украинских летчиков на F-16 - Стефанчук

Детали

Стефанчук отмечает, что во время его визита в Данию были проведены переговоры о военной и финансовой поддержке Украины. Самым важным было объявление того, что Дания уже начинает готовить украинских пилотов использовать F-16.

"Мы прекрасно понимаем, что означает этот первый шаг. Это означает, что буквально через несколько месяцев мы будем говорить о втором шаге, который полностью закрепит наше преимущество в небе, который поможет закрыть небо”, - подчеркнул Стефанчук.

Напомним

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что военные учения украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начаты, сейчас идет процесс подготовки людей.