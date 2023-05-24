США опрацьовують деталі навчання українських пілотів на F-16 із союзниками - радник Держдепу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. США та союзники по НАТО опрацьовують деталі майбутнього навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-16, заявив радник Держдепартаменту США Дерек Шолле у розмові з "Голосом Америки", пише УНН.
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"Наші колеги у Пентагоні працюють у тісній співпраці з міністерствами оборони в Європі та інших регіонах, обговорюючи подальші дії щодо F-16, – сказав Шолле. – Усе розпочнеться з навчання, бо цими літаками нелегко керувати. Це потребуватиме кількох тижнів навчання. Ми все ще обговорюємо, хто постачатиме ці літаки. Для себе ми не прийняли жодних рішень щодо цього питання".
Деталі
Також він заявив, що США разом із 50 іншими партнерами з коаліції постачають Україні ресурси, необхідні для її захисту та повернення територій.
При цьому він відмовився розмірковувати про терміни майбутнього контрнаступу.
"Нехай українська сторона сама говорить про терміни контрнаступу та свої цілі", – сказав Шолле.
Високопосадовець Держдепартаменту заявив також "Голосу Америки", що немає суттєвих ознак того, що Китай готовий використати свій вплив на росію, щоб вона припинила війну в Україні.
Нагадаємо
На "Рамштайн-12" обговорять питання F-16 для України.