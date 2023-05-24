На "Рамштайн-12" обговорять питання F-16 для України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі "Рамштайн", буде присвячена посиленню української ППО, наданню боєприпасів та навчанню на винищувачах F-16, повідомив під час брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, пише УНН.
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"У цій контактній групі, як і в інших, все почнеться з того, що Україна представить огляд поточної безпекової ситуації і те, якими є їхні найнагальніші потреби. І тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона, як і раніше, залишатиметься темою пріоритетного обговорення, а також боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, того, що вони зможуть підтримувати бій. А потім також буде обговорення навчання F-16", - сказав речник Пентагону.
Деталі
Райдер вказав, що віртуальна зустріч Контактної групи з питань оборони України запланована на четвер, 25 травня. І що напередодні засідання міністр оборони США Ллойд Остін порозмовляв по телефону з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети.
Нагадаємо
Вашингтон 21 травня оголосив про рішення розпочати навчання українських пілотів винищувачам F-16, а також дозволити союзникам відправляти ці літаки України. Оголошення збішлося із часом приїзду Президента України Володимир Зеленського на саміт G7 у Японії і переговорів з західними лідерами, зокрема, президентом США Джо Байденом.