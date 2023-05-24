Глава Пентагону обговорив з Резніковим підготовку до наступного "Рамштайну"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Голова Міноборони США Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим підготовку чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомляє прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер з посиланням сайт Міноборони США, пише УНН.
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Міноборони США зазначає, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячене покращенню та підтримці можливостей української бронетанкової техніки, а також зміцненню системи протиповітряної оборони України проти безперервних жорстоких атак з боку росії.
Остін також надав інформацію про нещодавні зусилля США у наданні допомоги у сфері безпеки.
"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", – ідеться в повідомленні Пентагону.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков минулого тижня анонсував чергову зустрічі у форматі "Рамштайн".