Резніков анонсував нове засідання "Рамштайн" наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував чергову зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи – від ПЗРК то потужних батарей - та ракети до
них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн наступного тижня", - написав Резніков.
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Міністр оборони Олексій Резніков подякував колегам за появу реактивної коаліції, а також зауважив, що F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців.
За його словами, західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба.
"Сучасна авіаційна платформа – це саме те, чого нам зараз не вистачає у системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста та
наших воїнів на фронті... Хочу звернутися до усіх громадян України. Рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків – це важливий етап, але не кінець шляху.
Знадобиться час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння", - резюмував міністр.