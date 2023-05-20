Резников анонсировал новое заседание "Рамштайн" на следующей неделе

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"Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы – от ПЗРК то мощных батарей - и ракеты к

ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе", - написал Резников.

Ранее

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил коллег за появление реактивной коалиции, а также заметил, что F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней.

По его словам, западные самолеты станут важным элементом защиты украинского неба.

"Современная авиационная платформа – это именно то, чего нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО, чтобы защитить наши мирные города и наших воинов на фронте... Хочу обратиться ко всем гражданам Украины. Решения, которые сегодня принимают наши партнеры по самолетам – это важный этап, но не конец пути.

Понадобится время, ресурсы и много очень квалифицированного труда, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения", - резюмировал министр.