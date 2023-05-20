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F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців: Резніков про реактивну коаліцію

F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців: Резніков про реактивну коаліцію

Київ • УНН

 • 653486 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков подякував колегам за появу реактивної коаліції, а також зауважив, що F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців, передає УНН.

Цитата

"Здається, Санта Клаус існує. Сьогодні народилася нова реактивна коаліція! Дякую за рішення...", - написав у Twitter міністр оборони України.

За його словами, українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16 - тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну.

"F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!" - резюмува Резніков.

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Як повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, Сполучені Штати долучаться до спільних зусиль союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. 

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