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“Маю надію, що ми отримаємо більше важливих подарунків”: Резніков написав листа Санті

“Маю надію, що ми отримаємо більше важливих подарунків”: Резніков написав листа Санті

Київ • УНН

 • 474025 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков написав листа Санті, в якому побажав в наступному році все ж справжнє свято на Різдво та Новий рік, передає УНН.

Цитата

«Я маю надію, що ми знову отримаємо від тебе більше важливих подарунків. Я навіть не писатиму наш вішліст – ти дуже добре знаєш чого ми передовсім потребуємо. Я не прошу це для себе, але заради українських дітей, щоби в наступному році вони могли відсвяткувати Різдво і Новий рік у спосіб, задуманий тобою», – побажав Резніков.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до росіян. Він зазначив, що рф на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків.

Українські Національні Новини

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