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"Надеюсь, что мы получим больше важных подарков": Резников написал письмо Санте

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников написал письмо Санте, в котором пожелал в следующем году все же настоящий праздник на Рождество и Новый год, передает УНН.

Цитата

«Я надеюсь, что мы снова получим от тебя больше важных подарков. Я даже не буду писать наш вишлист – ты очень хорошо знаешь, в чем мы прежде нуждаемся. Я не прошу это для себя, но ради украинских детей, чтобы в следующем году они могли отпраздновать Рождество и Новый год способом, задуманным тобой», – пожелал Резников.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам. Он отметил, что россия в начале января 2023 года готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин.

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