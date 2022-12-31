"Надеюсь, что мы получим больше важных подарков": Резников написал письмо Санте

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«Я надеюсь, что мы снова получим от тебя больше важных подарков. Я даже не буду писать наш вишлист – ты очень хорошо знаешь, в чем мы прежде нуждаемся. Я не прошу это для себя, но ради украинских детей, чтобы в следующем году они могли отпраздновать Рождество и Новый год способом, задуманным тобой», – пожелал Резников.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам. Он отметил, что россия в начале января 2023 года готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин.