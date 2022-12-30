Резніков звернувся до росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до росіян. Він зазначив, що рф на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків, передає УНН.
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"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан", - сказав він.
Резніков додав, що після запровадження воєнного стану в росії розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у білорусі.
"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - зазначив він.