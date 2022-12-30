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Резников обратился к россиянам

Резников обратился к россиянам

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам. Он отметил, что рф в начале января 2023 года готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин, передает УНН.

Цитата

"Хочу обратиться к российским военнообязанным. Прежде всего это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное состояние", - сказал он.

Резников добавил, что после введения военного положения в россии начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты в беларуси.

"Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы поедете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы", - отметил он.

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