F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней: Резников о реактивной коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил коллег за появление реактивной коалиции, а также отметил, что F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней, передает УНН.
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"Кажется, Санта Клаус существует. Сегодня родилась новая реактивная коалиция! Спасибо за решение...", - написал в Twitter министр обороны Украины.
По его словам, украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16 - теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну.
"F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло!" - резюмировал Резников.
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Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты присоединятся к совместным усилиям союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.