Глава Пентагона обсудил с Резниковым подготовку к следующему "Рамштайн"

Детали

Минобороны США отмечает, что следующее заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено улучшению и поддержке возможностей украинской бронетанковой техники, а также укреплению системы противовоздушной обороны Украины против непрерывных жестоких атак со стороны россии.

Остин также предоставил информацию о недавних усилиях США в предоставлении помощи в сфере безопасности.

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – говорится в сообщении Пентагона.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников на прошлой неделе анонсировал очередную встречу в формате "Рамштайн".





