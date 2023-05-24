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Глава Пентагона обсудил с Резниковым подготовку к следующему "Рамштайн"

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подготовку очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер со ссылкой сайт Минобороны США, пишет УНН.

Детали 

Минобороны США отмечает, что следующее заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено улучшению и поддержке возможностей украинской бронетанковой техники, а также укреплению системы противовоздушной обороны Украины против непрерывных жестоких атак со стороны россии. 

Остин также предоставил информацию о недавних усилиях США в предоставлении помощи в сфере безопасности.

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – говорится в сообщении Пентагона.

Напомним 

Министр обороны Украины Алексей Резников на прошлой неделе анонсировал очередную встречу в формате "Рамштайн".



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