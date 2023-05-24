Глава Пентагона обсудил с Резниковым подготовку к следующему "Рамштайн"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подготовку очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер со ссылкой сайт Минобороны США, пишет УНН.
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Минобороны США отмечает, что следующее заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено улучшению и поддержке возможностей украинской бронетанковой техники, а также укреплению системы противовоздушной обороны Украины против непрерывных жестоких атак со стороны россии.
Остин также предоставил информацию о недавних усилиях США в предоставлении помощи в сфере безопасности.
"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – говорится в сообщении Пентагона.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников на прошлой неделе анонсировал очередную встречу в формате "Рамштайн".