На "Рамштайн-12" обсудят вопрос F-16 для Украины

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"В этой контактной группе, как и в других, все начнется с того, что Украина представит обзор текущей ситуации с безопасностью и то, каковы их самые насущные потребности. И поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона, как и раньше, будет оставаться темой приоритетного обсуждения, а также боеприпасы для обеспечения, опять же, того, что они смогут поддерживать бой. А потом также будет обсуждение обучения F-16", - сказал представитель Пентагона.

Детали

Райдер указал, что виртуальная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины запланирована на четверг, 25 мая. И что накануне заседания министр обороны США Ллойд Остин разговаривал по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты.

Напомним

Вашингтон 21 мая объявил о решении начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также разрешить союзникам отправлять эти самолеты Украине. Объявление совпало со временем приезда Президента Украины Владимир Зеленского на саммит G7 в Японии и переговоров с западными лидерами, в частности, президентом США Джо Байденом.