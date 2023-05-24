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США прорабатывают детали обучения украинских пилотов на F-16 с союзниками - советник Госдепа

Киев • УНН

 • 180212 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. США и союзники по НАТО прорабатывают детали будущего обучения украинских пилотов работе на истребителях F-16, заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле в разговоре с "Голосом Америки", пишет УНН.

Цитата

"Наши коллеги в Пентагоне работают в тесном сотрудничестве с министерствами обороны в Европе и других регионах, обсуждая дальнейшие действия в отношении F-16, – сказал Шолле. – Все начнется с обучения, потому что этими самолетами нелегко управлять. Это потребует нескольких недель обучения. Мы все еще обсуждаем, кто будет поставлять эти самолеты. Для себя мы не приняли никаких решений по этому вопросу".

Детали

Также он заявил, что США вместе с 50 другими партнёрами по коалиции поставляют Украине ресурсы, необходимые для её защиты и возвращения территорий.

При этом он отказался рассуждать о сроках будущего контрнаступления.

"Пусть украинская сторона сама говорит о сроках контрнаступления и своих целях", – сказал Шолле.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил также "Голосу Америки", что нет существенных признаков того, что Китай готов использовать свое влияние на россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

Напомним

На "Рамштайн-12" обсудят вопрос F-16 для Украины.

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