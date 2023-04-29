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Удар рф по Умани: поисково-спасательная операция завершена

Удар рф по Умани: поисково-спасательная операция завершена

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Поисково-спасательная операция в Умани завершена, спасены 17 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Клименко сообщил, что силами спасателей, полицейских и волонтеров из-под завалов удалось спасти 17 человек. Привлекали тяжелую технику и спецсредства.

В результате российского удара по многоэтажке погибли 23 человека: 22 достали из-под завалов, еще один человек умер в больнице. Среди погибших – шестеро детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).

Министр отметил, что следователи управления организации расследований преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и криминалисты Главного следственного управления Национальной полиции идентифицировали все 23 тела. Работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для ДНК-сравнения. Еще 2 женщины считаются без вести пропавшими.

Также в результате ракетного удара ранены 9 человек. Медики в сопровождении полиции обеспечили оперативную госпитализацию пострадавших.

Глава МВД поблагодарил все службы, которые приложили усилия для поиска людей и ликвидации последствий теракта и неравнодушных уманчан, которые присоединились к разбору обвалившегося дома.

"Мои искренние соболезнования близким погибших. Мы накажем это зло. Мы не позволим ему расти. Мы обязательно выстоим и победим", — прокомментировал министр.

Напомним

Под утро 28 апреля оккупанты атаковали Умань ракетами, в результате чего есть попадание в жилую девятиэтажку, где обвалился подъезд.

Как ранее сообщал УНН, в Умани идентифицировали тела 22 из 23 жертв.

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