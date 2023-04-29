МВС: в Умані ідентифікували тіла 22 з 23 жертв, загиблих дітей уже п'ятеро
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Умані, по якій 28 квітня завдала ракетного удару армія рф, ідентифікували тіла 22 з 23 загиблих, у процесі ідентифікації з’ясували, що загинуло 5 дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook, пише УНН.
Цитата
"Умань. Розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла. У процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", - повідомив Клименко.
Деталі
Він додав, що безвісти зниклою вважається одна жінка.
Пошуки продовжуються.
Тим часом, за повідомленнями, на місці розбору завалів в Умані зайнялася пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Наразі вони працюють в посиленому режимі, повідомляє Суспільне.
Нагадаємо
Внаслідок російської ракетної атаки в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано.