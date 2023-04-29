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МВС: в Умані ідентифікували тіла 22 з 23 жертв, загиблих дітей уже п'ятеро

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Умані, по якій 28 квітня завдала ракетного удару армія рф, ідентифікували тіла 22 з 23 загиблих, у процесі ідентифікації з’ясували, що загинуло 5 дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Умань. Розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла. У процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", - повідомив Клименко.

Деталі

Він додав, що безвісти зниклою вважається одна жінка.

Пошуки продовжуються.

Тим часом, за повідомленнями, на місці розбору завалів в Умані зайнялася пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Наразі вони працюють в посиленому режимі, повідомляє Суспільне.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано.

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