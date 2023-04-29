Удар рф по Умані: пошуково-рятувальна операція завершена
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Пошуково-рятувальна операція в Умані завершена, врятовано 17 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Клименко поінформував, що силами рятувальників, поліцесьйких та волонтерів з-під завалів вдалося врятовати 17 осіб. Залучали важку техніку та спецзасоби.
Внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).
Міністр зазначив, що слідчі управління організації розслідувань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, та криміналісти Головного слідчого управління Національної поліції ідентифікували всі 23 тіла. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.
Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих.
Очільник МВС подякував всім службам, які доклали зусиль для пошуку людей та ліквідації наслідків теракту та небайдужим уманчанам, які долучилися до розбору обваленого будинку.
"Мої щирі співчуття близьким загиблих. Ми покараємо це зло. Ми не дозволимо йому зростати. Ми обов’язково вистоїмо та переможемо", — прокоментував міністр.
Нагадаємо
Під ранок 28 квітня окупанти атакували Умань ракетами, внаслідок чого є влучання у житлову дев'ятиповерхівку, де обвалився під’їзд.
Як раніше повідомляв УНН, в Умані ідентифікували тіла 22 з 23 жертв.