F-16 для України: Foreign Policy дізналося деталі щодо навчання пілотів

Деталі

"Першим етапом буде навчання в Британії; інші країни стоять у черзі", - пише Foreign Policy.

"Близько 20 українських пілотів проходитимуть початкову підготовку", повідомив представник британського уряду, про що пише видання.

"Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки F-16 (або інших)", - сказав представник уряду виданню.

Адміністрація Байдена не відразу дала зрозуміти, де і коли відбудуться навчання на F-16. У понеділок речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив журналістам, що Сполучені Штати і провідні європейські союзники "опрацьовують" дати, місця і те, яка країна буде проводити навчання. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила в середу в листі до парламенту, що військові готові розпочати підготовку українських пілотів якнайшвидше; Норвегія також оголосила в середу про готовність приєднатися до коаліції, зауважує видання.

Але, як стверджується, перспектива навчити десятки українських пілотів винищувачів F-16 після трьох десятиліть експлуатації літаків радянських часів є викликом для Британії, Бельгії, Нідерландів, Норвегії, Данії та Сполучених Штатів - шести країн, які очолюють міжнародну коаліцію. Досвідчений американський пілот-винищувач, який має досвід ведення бойових дій у класі "повітря-земля", може пройти короткий курс навчання на F-16, здійснити від 12 до 16 контрольних польотів і випуститися через три місяці.

Як повідомляється, у внутрішній оцінці ВПС США, яку вперше побачив Yahoo News, йдеться про те, що українські льотчики можуть завершити підготовку за чотири місяці, виходячи з оцінки двох українських пілотів, які пройшли короткий курс "налаштування" щодо F-16 і майже 12 годин тренувань на симуляторах в Арізоні наприкінці лютого і на початку березня. Проте деякі експерти очікують, що крива навчання в Україні буде довшою, ніж зазвичай, пише Foreign Policy.

І вікно для завершення навчання, як пише видання, звужується, особливо з огляду на те, що європейські країни придивляються до винищувачів п'ятого покоління F-35 або купують їх. І Норвегія, і Нідерланди закрили навчальні центри для підготовки нових пілотів для F-16. Британія навіть не літає на F-16; вона є співрозробником винищувача Eurofighter Typhoon 1990-х років.

При цьому зауважується, що європейські країни мають менше навчальних ескадрилій, ніж Сполучені Штати, і, як правило, готують пілотів у своїх оперативних підрозділах.

З огляду на можливі вузькі місця, західні офіційні особи стримують ідею про те, що F-16, якщо і коли вони будуть доставлені в Україну, матимуть негативний ефект у зміні реальності на полі бою. За словами Джона Венейбла, старшого наукового співробітника з питань оборонної політики консервативної Heritage Foundation, західні літаки можуть бути менш міцними, ніж російські, у важких умовах, оскільки вони мають більші гальма і вищі шасі, ніж їхні американські аналоги, а F-16 також менш здатні злітати з погано підготовлених злітно-посадочних смуг.

Також у статті перечисляються інші особливості - щодо пального, важливості обережності при посадці й іншого вигляду кабіни пілота.

"Якщо ви візьмете когось, хто не звик до цього, і посадите його в літак, де всі прилади знаходяться в різних місцях, та ще й на заході на посадку за приладами, в погану погоду, ви можете зазнати досить значних втрат. Це не використання літака, це просто зліт і посадка в погану погоду", - сказав Венейбл.

Доповнення

Українські офіційні особи, в тому числі головний дипломат країни Дмитро Кулеба, стверджують, що їм потрібні F-16 американського виробництва замість МіГів радянських часів, які були надані Україні Польщею і Словаччиною, зокрема, зважаючи на гірші радари і застарілі боєприпаси.

Заклики до України надати F-16 стали гучнішими в останні тижні після того, як наприкінці квітня російські безпілотники і ракети нанесли удари по центральних містах Умань і Дніпро, а також після того, як на початку травня був обстріляний Київ. Проте українська протиповітряна оборона виявилася стійкою: наданий США Patriot навіть збив надсучасну російську "гіперзвукову" ракету "Кинжал", яка може рухатися зі швидкістю, що "в 10 разів перевищує швидкість звуку", під час травневого обстрілу.